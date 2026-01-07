Romano: “Fiorentina-Brescianini ci siamo: prestito di 3 milioni con riscatto condizionato a 10-12”

Il noto giornalista, Fabrizio Romano, insieme a Matteo Moretto, rivela sul proprio canale YouTube le ultime sulla trattativa Fiorentina-Brescianini, con tanto di cifre.
Le sue parole: “Brescianini lascerà l’Atalanta al 100%. Nelle ultime 24 ore c’è stata un’accelerata da parte della Fiorentina legando l’operazione a un prestito con obbligo di riscatto”.
I dettagli: “Manca poco per chiudere la trattativa, si tratta di un prestito di circa 3 milioni con diritto i riscatto a 10-12 milioni che può diventare obbligo a certe condizioni. La condizione è la salvezza della Fiorentina”.