7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Romano: “Fiorentina-Brescianini ci siamo: prestito di 3 milioni con riscatto condizionato a 10-12”

Calciomercato

Romano: “Fiorentina-Brescianini ci siamo: prestito di 3 milioni con riscatto condizionato a 10-12”

Redazione

7 Gennaio · 15:42

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 15:42

TAG:

#FiorentinaBrescianiniRomano

Condividi:

di

Fabrizio Romano rivela i dettagli della trattativa Brescianini-Fiorentina con i Viola ad un passo dalla chiusura dell'affare

Il noto giornalista, Fabrizio Romano, insieme a Matteo Moretto, rivela sul proprio canale YouTube le ultime sulla trattativa Fiorentina-Brescianini, con tanto di cifre.

Le sue parole: “Brescianini lascerà l’Atalanta al 100%. Nelle ultime 24 ore c’è stata un’accelerata da parte della Fiorentina legando l’operazione a un prestito con obbligo di riscatto”.

I dettagli: “Manca poco per chiudere la trattativa, si tratta di un prestito di circa 3 milioni con diritto i riscatto a 10-12 milioni che può diventare obbligo a certe condizioni. La condizione è la salvezza della Fiorentina”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio