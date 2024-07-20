Romano: "Tessmann-Inter, non c'è l'intesa con il giocatore sui termini personali. Trattativa sospesa"

Brusca frenata sulla trattativa Tessmann-Inter, c'è l'intesa con il Venezia ma non quella con il giocatore. Ora la Fiorentina...

Si complica la pista Tessmann-Inter, c'è la fumata nera nonostante il club nerazzurro abbia avuto il via libera da parte del Venezia, club proprietario del cartellino. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la trattativa per il centrocampista statunitense sarebbe sospesa, poiché non ci sarebbe stata l'intesa con il giocatore sui termini personali. Sarebbe la volontà del giocatore a complicare l'operazione dell'Inter, il quale avrebbe dovuto mandarlo in prestito per un anno. Ora la Fiorentina potrebbe provare ad aggiudicarsi le sue prestazioni per la prossima stagione, in quanto questo profilo piace e non poco alla dirigenza viola, che lo segue da tempo. Su di lui ci sarebbero anche altri club di Serie A, tra i quali Como e Torino.

CORRIERE DELLO SPORT: “LA FIORENTINA STUDIA IL DOPPIO COLPO DA UDINE, IN ATTESA DI VALENTINI I VIOLA POTREBBERO ANDARE ANCHE SU BIJOL”

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