Romano conferma: "Atalanta, operazione in chiusura per Zaniolo. Trattativa alle fasi finali"

Nicolò Zaniolo a un passo dall'essere un nuovo giocatore dell'Atalanta. Mancano pochi dettagli prima della fumata bianca

Quasi sfumato Nicolò Zaniolo per la Fiorentina, oramai sempre più vicino all'Atalanta. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la Dea sta definendo il suo acquisto con il Galatasaray, club proprietario del cartellino. La trattativa è alle fasi finali e mancano solo pochissimi dettagli prima della fumata bianca. L'ex Roma ha detto sì ai bergamaschi, che hanno effettuato il definitivo sorpasso sulla Fiorentina. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Zaniolo sarà presto un giocatore dell'Atalanta.

CONFERMA PER AMRABAT ALLO UNITED? IL CENTROCAMPISTA INDOSSA LA NUOVA MAGLIA DEI RED DEVILS

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