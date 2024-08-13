Romano: "La Juventus continua la trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez, si cerca l'accordo"
il noto esperto di mercato ha commentato il proseguimento della trattativa che porterebbe l'argentino a Torino
Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato sul suo profilo X la situazione esterni offensivi che la Juventus sta cercando. Queste le sue parole:
"La Juventus continua a lavorare su due nuovi esterni per Thiago Motta dopo il tramonto dell'affare Adeyemi. Continua la trattativa con la Fiorentina per Nico González, mentre nelle ultime 24 ore anche la Juventus si è avvicinata allo Sporting. La Juve ha chiesto le condizioni per l'accordo con Marcus Edwards".
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