Trevisani: “Dzeko rientro più intrigante in Serie A, Fiorentina in attacco al livello delle big”

E’ andata in scena questa sera la presentazione del listone ufficiale di Fantacalcio, il momento più atteso dell’estate per tutti i fantallenatori italiani. A condurre la serata Pierluigi Pardo, affiancato dai giornalisti Riccardo Trevisani e Fabrizio Romano. Tra valutazioni, strategie e consigli per l’asta, non è mancato anche un commento sui principali ritorni in Serie A.

Alla domanda di Pardo – “Qual è il ritorno (in Serie A) che vi intriga di più?” – Riccardo Trevisani ha risposto senza esitazioni:

“Dzeko, perché l’idea di Pioli di metterlo in campo insieme a Gudmundsson e Kean mi intriga un sacco. Pioli al Milan, facendo giocare tanti giocatori offensivi contemporaneamente, ci ha vinto uno Scudetto: se riesce a farlo anche alla Fiorentina, la Viola ha un attacco non tanto peggiore delle altre”.

Parole forti, che testimoniano la fiducia del giornalista nell’esperienza e nella qualità del bosniaco, appena approdato a Firenze. Dello stesso parere anche Pierluigi Pardo:

“Il bosniaco è anche un mio pallino, calciatore immenso”, ha dichiarato il conduttore.

Più cauto, ma comunque ottimista, Fabrizio Romano ha voluto ricordare i margini di miglioramento della rosa viola:

“Pioli è arrivato tardi a Firenze, ancora sono solo all’inizio. Manca ancora qualcosa a centrocampo, c’è ancora un po’ da fare: la società lavorerà ancora sul mercato”.