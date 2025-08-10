Romano: “La Fiorentina formulerà a breve una proposta di rinnovo a Kean, lo vuole blindare subito”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su Youtube, la Fiorentina sta preparando la proposta di rinnovo a Moise Kean con un aumento dell’ingaggio e con l’inserimento di bonus legati ai gol fatti dal bomber azzurro e al piazzamento ottenuto dalla squadra tra campionato e Conference nella prossima stagione con Pioli alla guida. La proposta arriverà a breve perché la società gigliata intende blindare il giocatore che ha scelto di rimanere a Firenze rinunciando alle offerte arabe arrivate a luglio ed anche per Dodò la Fiorentina si sta muovendo per cercare di far prolungare il contratto al terzino brasiliano in scadenza nel 2027 con i gigliati.