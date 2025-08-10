10 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Romano: “La Fiorentina formulerà a breve una proposta di rinnovo a Kean, lo vuole blindare subito”

Calciomercato

Romano: “La Fiorentina formulerà a breve una proposta di rinnovo a Kean, lo vuole blindare subito”

Mirko Carmignani

10 Agosto · 16:08

Aggiornamento: 10 Agosto 2025 · 16:08

TAG:

#FiorentinadodoKeanRomano

Condividi:

di

L'esperto di mercato ha parlato del rinnovo del centravanti viola con la Fiorentina dopo l'ottima stagione fatta

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su Youtube, la Fiorentina sta preparando la proposta di rinnovo a Moise Kean con un aumento dell’ingaggio e con l’inserimento di bonus legati ai gol fatti dal bomber azzurro e al piazzamento ottenuto dalla squadra tra campionato e Conference nella prossima stagione con Pioli alla guida. La proposta arriverà a breve perché la società gigliata intende blindare il giocatore che ha scelto di rimanere a Firenze rinunciando alle offerte arabe arrivate a luglio ed anche per Dodò la Fiorentina si sta muovendo per cercare di far prolungare il contratto al terzino brasiliano in scadenza nel 2027 con i gigliati.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio