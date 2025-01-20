Romano: "La Fiorentina tratta per Man. Il Parma è in chiusura per Ondrejka, il suo sostituto"

La Fiorentina punta su Dennis Man, con il Parma vicino a ingaggiare Ondrejka come suo sostituto

Dopo aver chiuso l'accordo con lo Zenit per Luiz Henrique, obiettivo principale della Fiorentina in questa finestra di mercato, il club viola ha ora messo nel mirino Dennis Man, esterno offensivo del Parma. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Parma sarebbe vicino a concludere l'operazione per l'ala del Royal Antwerp, Jacob Ondrejka, e avrebbe già trovato il sostituto per il rumeno, che desidera cambiare squadra e intraprendere una nuova esperienza. "La Fiorentina è in trattativa per ingaggiare Dennis Man dal Parma", conclude Romano.

Di Marzio: “Man è la priorità della Fiorentina. In mattinata nuovi contatti con il Parma per arrivare all’intesa”

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