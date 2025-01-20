Di Marzio: "Man è la priorità della Fiorentina. In mattinata nuovi contatti con il Parma per arrivare all'intesa"

Luiz Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit di San Pietroburgo. E, adesso, la Fiorentina ha una nuova priorità sul mercato. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club vio...

A cura di Redazione Labaroviola 20 gennaio 2025 17:20

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