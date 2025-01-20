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Di Marzio: "Man è la priorità della Fiorentina. In mattinata nuovi contatti con il Parma per arrivare all'intesa"

Luiz Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit di San Pietroburgo. E, adesso, la Fiorentina ha una nuova priorità sul mercato. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2025 17:20
Di Marzio: "Man è la priorità della Fiorentina. In mattinata nuovi contatti con il Parma per arrivare all'intesa" -
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Luiz Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit di San Pietroburgo. E, adesso, la Fiorentina ha una nuova priorità sul mercato. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola ha deciso di puntare forte su Dennis Man del Parma. Il club di Commisso è ora in pole dopo i contatti avuti anche nella mattina di lunedì 20 gennaio con i Crociati per cercare di arrivare a un’intesa.

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