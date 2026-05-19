Romano annuncia: "Sarri è il primo nome del Napoli, ma anche Grosso piace tanto agli azzurri"

Il giornalista ha parlato del futuro di Sarri e Grosso con i viola sullo sfondo

Il giornalista Fabrizio Romano, tramite il proprio canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro di Maurizio Sarri e Fabio Grosso, due profili accostati con insistenza alla panchina della Fiorentina in vista del prossimo campionato, dichiarando: “Maurizio Sarri nuovamente sulla panchina del Napoli? Una delle opzioni prevede un suo ritorno in azzurro, ed è l'autentico desiderio di Sarri, fortemente attratto da questa prospettiva. Il tecnico toscano ha manifestato chiaramente l'intenzione di chiudere il suo ciclo alla Lazio, e qualora si concretizzasse l'affondo di De Laurentiis, vedrebbe realizzarsi un suo grande auspicio. La seconda opzione conduce invece all'Atalanta, dove ritroverebbe la profonda stima di Giuntoli, ormai prossimo a insediarsi come nuovo direttore sportivo dei bergamaschi. I piani dell'Atalanta sono decisamente importanti. Nel mirino dei partenopei c'è però anche Fabio Grosso, una pista da monitorare con attenzione, sebbene Sarri rimanga al momento il candidato principale. Per quanto riguarda Enzo Maresca, non è mai rientrato nei piani delle società italiane per il semplice fatto che il Manchester City ha puntato su di lui e il tecnico ha ricambiato la scelta; l'intesa è ormai blindata da tempo. Di fronte alla chiamata di una società di questo calibro e all'opportunità di raccogliere l'eredità di Pep Guardiola, diventa quasi impossibile prendere in considerazione altre proposte”.