Romano: “L’Arsenal vuole Vlahovic ma lui ha deciso di restare per regalare l’Europa ai tifosi viola”

Sul proprio canale Youtube, il giornalista di Sky Fabrizio Romano, ha parlato del futuro del bomber viola Dusan Vlahovic:

“L’Arsenal è su Vlahovic da ottobre e lo vuole fortemente. Vlahovic e i suo agenti però non sono mai stati convinti dall’opzione Gunners. La Fiorentina sarebbe pronta a vendere l’attaccante, anche i rapporti con l’Arsenal sono buoni visto l’affare Torreira. Ma il giocatore vuole rimanere a Firenze fino a giugno per rispettare i tifosi viola che sperano nell’Europa. La situazione però è aperta e se l’Arsenal lo vuole subito dovrà fare follie. Per l’estate ci sono tantissime squadre per Vlahovic: dal Tottenham al Barcellona, così come la Juventus“.

