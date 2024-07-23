Romano: "La Fiorentina ha preso Boskovic, talento croato classe 2008 che gioca come difensore centrale"

La Fiorentina ha chiuso un colpo per il futuro, arriverà a Firenze il classe 2008 Boskovic, difensore centrale dalla Croazia

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato che la Fiorentina è pronta ad acquistare Boskovic, questo il Tweet: "La Fiorentina ha trovato un accordo per firmare il talento nato nel 2008 Matko Bosković di HNK Cibalia, tutto pronto per essere firmato.

Il difensore croato si unirà alla Fiorentina perché sono convinti che potrebbe essere un talento importante per il futuro".

LE PAROLE DI BARAK

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