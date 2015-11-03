Notizie Olimpiadi Fiorentina

La Toscana si candida per ospitare le Olimpiadi del 2040, in caso di vittoria grossi finanziamenti alle infrastrutture
17 settembre 2024 16:34
Beltran dopo la Francia: "Ci hanno festeggiato il gol in faccia. Ti chiamano razzista e poi ti surriscaldi"
03 agosto 2024 17:24
Mascherano conferma Beltran: il giocatore della Fiorentina titolare in Argentina-Iraq alle Olimpiadi
27 luglio 2024 14:30
Beltran guarda avanti dopo il caos alle Olimpiadi: "Siamo concentrati sulla prossima partita"
27 luglio 2024 12:27
Beltran incoraggia l'Argentina dopo il caos con il Marocco: "Lotteremo con chiunque più uniti che mai"
25 luglio 2024 13:08
Beltran è stato convocato dall'Argentina Sub23 di Mascherano per le Olimpiadi di Parigi
03 luglio 2024 08:16
Dall'Argentina: "Niente Copa America per Beltran, sarà convocato per le Olimpiadi di Parigi"
21 maggio 2024 10:22
Olimpiadi, 90' per Kouamè nella vittoria per 2-1 della Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita
22 luglio 2021 13:24
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