Mascherano conferma Beltran: il giocatore della Fiorentina titolare in Argentina-Iraq alle Olimpiadi

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran scende nuovamente in campo da titolare alle Olimpiadi di Parigi

L'Argentina scende nuovamente in campo alle Olimpiadi per evitare l'eliminazione dalla rassegna parigina. L'allenatore dell'Albiceleste Mascherano ha deciso di affidarsi ancora una volta a Lucas Beltran. L'attaccante della Fiorentina era sceso in campo da titolare anche contro il Marocco, partita che è già passata alla storia per il caos del gol annullato quasi 2 ore dopo il termine non ufficiale della sfida. Nuova chance, dunque, per Beltran, che aldilà della situazione controversa non si era messo in mostra all'esordio.

LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL BOLTON

https://www.labaroviola.com/evatt-all-bolton-partita-molto-bella-e-combattuta-la-fiorentina-e-tra-le-squadre-top-in-europa/262157/