Evatt (all. Bolton): "Partita molto bella e combattuta, la Fiorentina è tra le squadre top in Europa"

L'allenatore del Bolton ha parlato ai microfoni della società inglese, esprimendo la sua opinione sulla partita tra i suoi e la Fiorentina

Dopo l'amichevole andata in scena ieri tra Bolton e Fiorentina, terminata con il punteggio di 1-1, il tecnico dei Trotters Ian Evatt ha commentato il match ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole sulla sfida:

"Mi sono divertito tantissimo. La partita è stata combattuta, davvero molto combattuta, considerando loro dove sono arrivati questa gara ci deve dare fiducia. Siamo riusciti a rimontare e a fare una buona performance. Io penso che il modo in cui abbiamo giocato abbia sorpreso la Fiorentina, che abbia frustrato i giocatori. Per noi è stata una bellissima esperienza, loro erano in finale di Conference la scorsa stagione, quindi sono tra le migliori squadre in Europa. Con una prestazione così guadagni fiducia".

NICO NON INCEDIBILE

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