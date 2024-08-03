Beltran dopo la Francia: "Ci hanno festeggiato il gol in faccia. Ti chiamano razzista e poi ti surriscaldi"

Dopo il finale poco piacevole di Francia-Argentina, Beltran ha voluto parlare di quanto accaduto al triplice fischio

Durante una partita tra Argentina e Francia alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è verificata una maxi rissa con decine di persone coinvolte, tra cui Lucas Beltran. La partita, vinta 1-0 dalla Francia grazie a un gol di Mateta, ha visto un nuovo episodio di tensione. Mateta ha condiviso sui social una foto del compagno Badè che esultava provocatoriamente davanti a Beltran. I motivi della tensione si può ricondurre all’accusa di razzismo, con il coro cantato e condiviso sui social da Enzo Fernandez dopo la vittoria della Copa America. Queste le parole del centravanti viola a SportCenter, programma andato in onda su ESPN:

"Quello che è successo con Enzo è diventato un caso più grande del dovuto, noi non siamo così. Tutta questa storia Argentina-Francia è stata ingigantito. Se non fosse stato per la canzone, non sarebbe successo altro che il ricordo dei Mondiali. Uno con la frequenza cardiaca elevata impazzisce. Non gli piace vedersi festeggiare i gol in faccia. Sono cose che succedono in campo. Per me è una cosa già passata, non ho problemi con i francesi. Ma è diventato troppo grande, ci hanno dato un’etichetta di razzisti che non ci rispecchia. Vi invito in Argentina per vedere come siamo gentili con tutti. Questa etichetta è molto sbagliata. Ti insultano, ti chiamano razzista e poi ti surriscaldi”

Beltran scatena la rumba, rissa con schiaffi e sputi al termine della partita con la Francia

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