Malesani: “La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato. Intrigato da Italiano, è intelligente”

Oggi Alberto Malesani ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco un estratto, un passaggio relativo alla Fiorentina:

Qual è una panchina che la intriga particolarmente?

“Quella di un mio ex giocatore: parlo di Italiano. Era intelligente da giocatore e ha fatto cose intelligentissime per due anni a La Spezia. La Fiorentina può diventare la squadra sorpresa. Lo seguirò mettendoci il cuore. Per lui e per Firenze”.

