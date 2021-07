Vlahovic, il bomber a sorpresa che punta il titolo di capocannoniere: la sua valutazione è di 50 milioni

Per fissare nel tempo una classifica recente di cannonieri bisogna partire dal 2018-19 la prima stagione italiana di Cristiano Ronaldo, ovvero il miglior marcatore d’Europa. Sorprese? E’ spuntato un nuovo bomber, Dusan Vlahovic, capace di segnare 21 gol in una squadra che ha lottato per la salvezza. Il centravanti della ironia ha molte richieste in Europa, la sua valutazione tocca i 50 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

