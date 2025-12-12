12 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

Rui Costa: “In Italia ho vissuto 12 anni meravigliosi: più titoli al Milan, nella Fiorentina più passione”

12 Dicembre · 21:49

Aggiornamento: 12 Dicembre 2025 · 21:51

#Fiorentina#MilanRui Costa

Le parole di Manuel Rui Costa, presidente del Benfica sul suo passato in Italia con le maglie di Fiorentina e Milan

All’interno di una lunga intervista rilasciata a Benfica FM, il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa ha ripercorso alcune fasi della sua carriera.

L’ex numero 10 di Fiorentina e Milan ha parlato inevitavilmente dei suoi trascorsi in Italia:
“Sono stato felicissimo, 12 anni meravigliosi, due città e club fantastici che mi hanno dato tanto. Gruppi di lavoro che porterò con me per tutta la vita, colleghi che porterò con me per tutta la vita. Più titoli al Milan, mentre nella Fiorentina c’era più passione per la propria città.” 

Sui suoi viaggi in Italia:
“Non quanto vorrei o desidererei, il tempo non me lo permette e nemmeno gli impegni che abbiamo qui. E anche un po’ di nostalgia, anche troppa, e quando vado soffro un po’. Ho un problema che hanno quasi tutti quelli che hanno lavorato all’estero e si sono fatti degli amici, perché poi quando torniamo non vediamo nemmeno un terzo delle persone”.

