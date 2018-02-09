Amoruso: "Bernardeschi è da Juve e lo dimostrerà a tutti. L'approccio sarà fondamentale, che sfide con Rui e Bati..."

Nicola Amoruso, ex attaccante bianconero fra le altre, è stato intercettato ai microfoni di RMC Sport per avere un suo parere riguardo il big match di domani. Così l'ex calciatore: "Lo stadio di Firen...

Nicola Amoruso, ex attaccante bianconero fra le altre, è stato intercettato ai microfoni di RMC Sport per avere un suo parere riguardo il big match di domani. Così l'ex calciatore: "Lo stadio di Firenze è sempre molto affollato in queste occasioni ed è una partita diversa soprattutto per la Fiorentina. Quelle dei miei tempi erano partite intense ed emozionanti, c'era anche un'altra qualità rispetto ad ora. Nella Fiorentina c'erano giocatori come Rui Costa e Batistuta. Io vicino alla Fiorentina in passato? Sì c'è stato qualche interessamento ma nulla più. Quella viola era una società importante che lottava per obiettivi importanti, quella di Firenze è sempre stata una piazza affascinante. Juve con troppe assenze? Questa è una squadra costruita per vincere, non ci sono problemi di uomini e questo è uno dei segreti della Juventus. Allegri ha a disposizione una rosa con sostituti molto validi. In questo periodo la Juventus sbaglia davvero poco perché è una squadra costruita per vincere. I bianconeri non sbaglieranno l'approccio venerdì sera. Bernardeschi? Allegri è un maestro nella gestione del gruppo, anche con i grandi campioni. Ora vedo un ragazzo entrato nella mentalità Juventus e vedremo sempre più un Bernardeschi formato super. Contro i suoi ex tifosi dovrà dimostrare di essere da Juventus".