Rui Costa: "Sousa ha vinto ovunque, deve rimanere a Firenze. Bernardeschi deve essere lasciato libero"
Lo scorso anno Sousa ha quasi portato la Fiorentina in Champions, Berna un talento enorme
Manuel Rui Costa, bandiera della Fiorentina ha parlato alla Gazzetta, queste le sue parole:
"A Firenze c’è Paulo Sousa, ovunque è andato ha vinto e lo scorso anno ha quasi portato la Fiorentina in Champions. Spero per lui e per Firenze che non sia il suo ultimo anno insieme". Anche perché il campionato italiano, secondo Rui Costa, sta tornando competitivo: "Dopo un momento difficile mi sembra si stia rialzando". Il futuro del calcio italiano, e della Fiorentina, può essere Bernardeschi? "Ha un talento enorme - garantisce Rui Costa -, si sta mettendo in mostra, spero che possa durare a lungo a Firenze, ma non conoscendo il suo carattere non posso dire se sarà un leader o no. Certamente ha tanto talento. Il ruolo? Deve essere lasciato libero, ha tanto amore per il pallone".