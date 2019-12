Queste alcune delle parole rilasciate in un’intervista al Corriere dello Sport da Rui Costa: “L’ultima giornata della sosta è stata pesante: i viola ko in casa con la Roma, i rossoneri sconfitti 5-0 a Bergamo… È stata davvero dura perchè non mi vergogno ad ammettere che da lontano tifo per il Milan e la Fiorentina. Il mio lavoro non mi consente di essere spesso in Italia, ma con il pensiero sono lì. Con Beppe Iachini non abbiamo giocato insieme perché nell’estate in cui ho firmato per la Fiorentina, lui se n’è andato. Ho comunque avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo: è uno che trasmette una grande carica, uno abituato a centrare gli obiettivi. Sono convinto che ci riuscirà anche a Firenze. I viola chiuderanno in una posizione tranquilla”.