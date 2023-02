“Al Milan non passavano la palla a Rui Costa perchè veniva dalla Fiorentina. All’inizio era disperato”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha rivelato un’interessante retroscena su Rui Costa, nel suo primo anno al Milan dopo la cessione dalla Fiorentina, le sue parole: “Non penso di dire nulla di clamoroso, ormai è andato in prescrizione, al Milan la storia bisognerebbe raccontarla fino in fondo, non gli passavano la palla, lui era disperato, perchè era uno che veniva dalla Fiorentina, nonostante fosse Rui Costa, c’era una squadra che funzionava e un gruppo consolidato, ha faticato tantissimo, io l’ho incontrato al Gallia, vicino la stazione in albergo, sono andato a trovarlo e lui era abbattuto, non era contentissimo, con la voglia di dire che voleva tornare indietro se ne avesse avuto la possibilità”