Bucchioni: "Non bisogna mai rispondere ai tifosi. Il tifoso è come un cliente, ha sempre ragione"

Enzo Bucchioni ha parlato dei vari temi di casa Fiorentina dopo il pareggio in casa contro l'Empoli per 1-1

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Non bisogna rispondere ai tifosi mai, il tifoso ti giudica in base ai risultati, un conto sono le offese e gli eccessi che vanno condannati, bisogna incassare i commenti negativi quando le cose non vanno bene e rifarsi quando le cose vanno bene. Il tifoso è come il cliente, ha sempre ragione. Purtroppo certi atteggiamenti non procurano nemmeno simpatia.

Il tema portiere era già un tema l'estate scorsa, Terracciano doveva essere la riserva di Dragowski, non giocava nemmeno all'Empoli. Quest'estate andava preso un portiere per i prossimi 5/6 anni, Terracciano non è un portiere di prima fascia, Gollini ha praticamente deciso lui di non voler tornare titolare, si è bruciato da solo. Io già da ora penserei al prendere un portiere, Vicario andava preso a 12 milioni, ormai è andato. Per giugno vanno già presi adesso un portiere e un centravanti vero.

Adesso punterei su Cabral, ti dà fisicità e può dare una scossa anche se non ha grande intelligenza calcistica, Jovic io lo darei quasi via, deve dare continuità alle prestazioni, cosi non può bastare. Dopo la cessione di Vlahovic sono arrivati tre giocatori che sono anche costati, Ikonè sta diventando imbarazzante, questi, insieme con Jovic e Cabral, è normale che sono errori.

Non chiedo al tifoso di essere equilibrato, il tifoso vive di sensazioni, con i Della Valle secondo me si è esagerato quando sono arrivati risultati come i quarti posti. Nardella ha pensato al suo bene personale ed ha fatto il male della Fiorentina, se ad una società di calcio non gli fai fare lo stadio gli fai un danno. Il restyling del Franchi ti porta due lire, non ti fa fare il salto di qualità del fatturato. Questa è una società bambina, 4 anni sono pochissimi per persone che venivano da un altro pianeta, non conoscono rapporti e meccanismi, tutto un mondo che ti devi costruire

Anche il Napoli ha fatto degli errori, qualche estate fa hanno speso 60 milioni per Verdi, Malcuit, Gabbiadini. De Laurentiis è stato anche lui contestato, ma lui ha preso 19 anni fa il Napoli e prende tanti soldi dalla Champions, dai diritti tv, dal bacino d'utenza. Con i Della Valle si faceva bene calcio ma il non entrare in Champions ha fatto non svoltare quella Fiorentina, altrimenti sarebbe ancora qui perchè entri in quel circuito virtuoso economico"

LE PAROLE DI COMMISSO

https://www.labaroviola.com/commisso-il-franchi-si-fara-viola-park-in-ritardo-squadra-sfortunata-i-veri-tifosi-si-vedono-adesso/202798/