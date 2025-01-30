Rui Costa: "Sono sempre affezionato alla Fiorentina ed al Milan, le guardo con piacere quando posso"

Il dirigente portoghese ha commentato quanto successo a Torino con il successo sui bianconeri di Motta di ieri

Il presidente del Benfica come risaputo è l'ex fantasista e numero 10 viola Manuel Rui Costa che ha parlato anche di Fiorentina: "Seguo ancora il calcio italiano con affetto perché ho vissuto tanti anni in Italia e sono legato alla Fiorentina ed al Milan che avranno sempre un posto nel mio cuore. I viola mi piacciono molto, hanno cambiato allenatore e giocano un buon calcio, li guardo con piacere, mentre il Milan ha scelto due allenatori portoghesi quindi sono ancora più contento e mi farebbe piacere affrontarlo."

Sul Benfica: "Peccato non essere tra le prime 8 perché abbiamo fatto un cammino ottimo in cui abbiamo vinto delle grandi sfide. In casa abbiamo buttato via qualche punto di troppo e per questo siamo ai play off. Non è un problema, troveremo una squadra forte ma ce la giocheremo con tutti."

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