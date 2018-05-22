Rui Costa: "La Fiorentina è nel mio cuore. Spero che Chiesa e Simeone diventino come me e Batistuta"

Manuel Rui Costa ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Nella Fiorentina di oggi spero che Chiesa e Simeone mi auguro che diventino come me e Batistuta, perché la Fiorentina è una squadra che...

Manuel Rui Costa ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Nella Fiorentina di oggi spero che Chiesa e Simeone mi auguro che diventino come me e Batistuta, perché la Fiorentina è una squadra che ho nel cuore: voglio molto bene alla gente di Firenze. Soprattutto a Chiesa, figlio di un mio ex compagno, auguro solo il meglio per il suo futuro. Astori? E' stato un anno difficile per la Fiorentina, questo lo devono capire tutti. I giocatori, la città, Pioli e lo staff hanno vissuto qualcosa di tragico. Sono stati bravi ad arrivare fino alla fine.

In Italia ho passato anni meravigliosi e non lo dimenticherò mai. Mando il solito saluto a Firenze, rischiando di essere retorico: auguro il meglio ai viola. Pioli è stato mio compagno al mio primo anno in viola, gli voglio bene".