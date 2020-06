“Fiorentina? Nel 2000 arrivano i primi problemi – ha detto l’ex viola Manuel Rui Costa a maisfutebol.iol.pt – come la cessione di Batistuta. L’anno dopo andammo via io e Toldo per resistere a livello economico un altro anno, poi è finita male. La mia storia d’amore con Firenze non finirà mai, a livello sentimentale sette anni che non riesco a spiegare. La città mi ha dato tanto, mi ha dato tutto, sono diventato un uomo oltre che un calciatore. La mia carriera sarebbe potuta finire lì se non ci fosse stata tutta quella disgrazia economica. Nel 2000 arrivò un mio connazionale, Nuno Gomes, di quell’anno è il ricordo migliore perchè abbiamo vinto la Coppa Italia”.