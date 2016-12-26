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Nella top 11 di Rui Costa ci sono anche Batistuta e Paulo Sousa

Bati faceva gol in tutte le maniere, Paulo anticipava quello che accadeva in campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2016 12:42
Nella top 11 di Rui Costa ci sono anche Batistuta e Paulo Sousa -
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Manuel Rui Costa, indimenticabile numero 10 della Fiorentina ed attulmente direttore sportivo del Benfica, ha vestito in via eccezionale i panni dell'allenatore e, attraverso il sito portoghese Record, ha stilato una particolare formazione nella quale ha raccolto tutti i più grandi talenti con i quali ha giocato nella sua lunga e gloriosa carriera tra Benfica, Fiorentina, Milan e nazionale portoghese. Tutto ciò con un occhio di riguardo proprio per l'ambiente viola.

Vitor Baia ("Il miglior portiere con cui ho giocato, anche se non dimentico Toldo e Dida"); Maldini, Nesta ("Il più elegante con cui ho giocato"), Mozer, Cafu; Pirlo ("Il più talentuoso con cuo abbia mai giocato"), Paulo Sousa ("Brillante tatticamente e con la capacità di anticipare ciò che accadeva in campo"); Figo, Kaka; Cristiano Ronaldo, Batistuta ("Potevi marcarlo in ogni modo ma sapeva far gol in tutte le maniere, di piede, di testa, di tacco, di spalla").

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