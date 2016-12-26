Nella top 11 di Rui Costa ci sono anche Batistuta e Paulo Sousa

Bati faceva gol in tutte le maniere, Paulo anticipava quello che accadeva in campo

Manuel Rui Costa, indimenticabile numero 10 della Fiorentina ed attulmente direttore sportivo del Benfica, ha vestito in via eccezionale i panni dell'allenatore e, attraverso il sito portoghese Record, ha stilato una particolare formazione nella quale ha raccolto tutti i più grandi talenti con i quali ha giocato nella sua lunga e gloriosa carriera tra Benfica, Fiorentina, Milan e nazionale portoghese. Tutto ciò con un occhio di riguardo proprio per l'ambiente viola.

Vitor Baia ("Il miglior portiere con cui ho giocato, anche se non dimentico Toldo e Dida"); Maldini, Nesta ("Il più elegante con cui ho giocato"), Mozer, Cafu; Pirlo ("Il più talentuoso con cuo abbia mai giocato"), Paulo Sousa ("Brillante tatticamente e con la capacità di anticipare ciò che accadeva in campo"); Figo, Kaka; Cristiano Ronaldo, Batistuta ("Potevi marcarlo in ogni modo ma sapeva far gol in tutte le maniere, di piede, di testa, di tacco, di spalla").