Rui Costa sarà il primo regalo a Firenze? E Batistuta è a Firenze

Come ricorda La Nazione, Commisso ha promesso una sorpresa entro un paio di giorni. Difficile però che possa essere un calciatore visto che, ancora mancano mister e sopratutto DS. Ecco allora che la...

Come ricorda La Nazione, Commisso ha promesso una sorpresa entro un paio di giorni. Difficile però che possa essere un calciatore visto che, ancora mancano mister e sopratutto DS. Ecco allora che la sorpresa potrebbe arrivare lì. Una «bellissima notizia» sarebbe sicuramente vedere alla scrivania viola un ex come Rui Costa. Certo, il portoghese è sotto contratto del Benfica, ma la mediazione di Antognoni potrebbe essere decisiva. Possibile che in questi due giorni ’chiesti’ da Commisso si provi a convincere Rui a questa nuova avventura. Gabriel Batistuta invece ha frequentato spesso in questi giorni la città di Firenze e per una Fiorentina americana, un uomo immagine come Batigol è un valore aggiunto preziosissimo.