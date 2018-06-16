(VIDEO), Giugno mese di tre ricorrenze assai dolci: 1940,1961, 2001 gli anni delle vittorie
Direttamente dal Museo Fiorentina con la gentile concessione di Violachannel arriva la consueta videoclip a cura di Stefano Borgi che ci catapulta indietro nel tempo, in tre anni storici della Fiorent...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2018 16:47
Direttamente dal Museo Fiorentina con la gentile concessione di Violachannel arriva la consueta videoclip a cura di Stefano Borgi che ci catapulta indietro nel tempo, in tre anni storici della Fiorentina: 1940, 1961, 2001 dove la squadra viola alzò la Coppa Italia. Il tutto contornato da un compleanno di un personaggio particolare, amato ed odiato nel giro di sei mesi...
Ecco il video: