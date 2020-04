Ecco l’aneddoto raccontato in una diretta Instagram con i dilettanti del Cit Turin dall’ex difensore, Emiliano Moretti, cresciuto nella giovanili della Fiorentina: “Non scorderò mia la volta in cui Rui Costa mi riprese in allenamento per avergli contestato una rimessa laterale: ero ancora un giocatore della Primavera, mi insegnò il rispetto”.