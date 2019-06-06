Bucchioni: "Chiesa resta sicuramente alla Fiorentina, Juve e Inter spiazzate. Rui Costa nuovo ds?"

Nel consueto editoriale per Tmw il giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Fiorentina:"Di nuovo c’è solo l’arrivo all’americana di Rocco Commisso che, come annunciato in anteprima proprio qu...

Nel consueto editoriale per Tmw il giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Fiorentina:

"Di nuovo c’è solo l’arrivo all’americana di Rocco Commisso che, come annunciato in anteprima proprio quindici giorni fa su questo sito, ha portato a casa la Fiorentina con una trattativa-lampo. E Commisso ha subito buttato all’aria di piani di Juventus e Inter pronte a buttarsi su Chiesa. La Fiorentina a stelle e strisce non vende, anzi rilancia. Commisso ripartirà dal giovane attaccante, lo vuol fare capitano, costruirà la squadra attorno a quella che potrebbe diventare una bandiera. Gli sarà proposto l’allungamento del contratto di almeno un altro anno (2023) con il raddoppio dell’ingaggio (tre milioni più bonus). Commisso è già stregato da Firenze e fra i manager da valutare gli è stato suggerito un nome che scalda la piazza: Manuel Rui Costa, ora dt del Benfica. Lo zio (Rocco) d’America ci pensa…"