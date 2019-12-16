Rui Costa: "Tifo Fiorentina e Milan, sono sicuro che torneranno presto in alto"

Queste le parole rilasciate a Sky da Rui Costa: "Il calcio italiano lo seguo molto, la mia carriera è stata soprattutto in Italia. Tifo sia Fiorentina che Milan, è la partita tra loro due quella che m...

A cura di Redazione Labaroviola 16 dicembre 2019 20:43

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