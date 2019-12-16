Rui Costa: "Tifo Fiorentina e Milan, sono sicuro che torneranno presto in alto"
Queste le parole rilasciate a Sky da Rui Costa: "Il calcio italiano lo seguo molto, la mia carriera è stata soprattutto in Italia. Tifo sia Fiorentina che Milan, è la partita tra loro due quella che m...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 20:43
Queste le parole rilasciate a Sky da Rui Costa: "Il calcio italiano lo seguo molto, la mia carriera è stata soprattutto in Italia. Tifo sia Fiorentina che Milan, è la partita tra loro due quella che mi fa stare peggio. Questi due club hanno una grande squadra, mi dispiace per il brutto periodo che stanno attraversando, torneranno in alto".