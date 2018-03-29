Tanti auguri al campione portoghese ex viola Manuel Rui Costa
El diez Manuel Rui Costa compie oggi 46 anni. Campione molto amato dai tifosi viola, si è fatto amare per le sue giocate di classe e l'attaccamento alla maglia.Da parte della redazione di Labaroviola...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2018 09:25
El diez Manuel Rui Costa compie oggi 46 anni. Campione molto amato dai tifosi viola, si è fatto amare per le sue giocate di classe e l'attaccamento alla maglia.
Da parte della redazione di Labaroviola vanno i migliori auguri al dirigente del Benfica