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Tanti auguri al campione portoghese ex viola Manuel Rui Costa

El diez Manuel Rui Costa compie oggi 46 anni. Campione molto amato dai tifosi viola, si è fatto amare per le sue giocate di classe e l'attaccamento alla maglia.Da parte della redazione di Labaroviola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2018 09:25
Tanti auguri al campione portoghese ex viola Manuel Rui Costa - Manuel Rui Costa
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El diez Manuel Rui Costa compie oggi 46 anni. Campione molto amato dai tifosi viola, si è fatto amare per le sue giocate di classe e l'attaccamento alla maglia.

Da parte della redazione di Labaroviola vanno i migliori auguri al dirigente del Benfica

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