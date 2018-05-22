Rui Costa: "Orgoglioso di aver indossato il numero 10 alla Fiorentina"

Manuel Rui Costa grandissimo ex giocatore viola ha parlato alla partita di addio di Pirlo alla quale ha partecipato in quanto ex compagno al Milan, al portoghese è stata posta una domanda anche sul su...

Manuel Rui Costa grandissimo ex giocatore viola ha parlato alla partita di addio di Pirlo alla quale ha partecipato in quanto ex compagno al Milan, al portoghese è stata posta una domanda anche sul suo passato viola: “Il numero 10? È un numero che a Firenze ha un significato particolare e una storia precisa. Io sono orgoglioso di esserlo stato alla Fiorentina, è stata per me una grande responsabilità”.