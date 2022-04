Adani ricorda: “Quando avevo qualche difficoltà davo la palla a Rui Costa, come metterla in banca”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, l’ex giocatore della Fiorentina Lele Adani ha parlato, imbeccato da Cassano, dell’importanza di aver avuto Rui Costa nella squadra squadra quando era in viola. Le parole di Adani: “Quando avevo delle problematiche in campo mi affidavo a Rui Costa, certamente, palla in banca, ti fa da trequartista, ti mette la palla, si prende la colpa, si fa 13 kilometri a partita, corre di più, ti guarda sempre, si prende la responsabilità” conclude Adani

