Corriere Fiorentino, Luis Alberto è il primo nome della Fiorentina per sostituire Castrovilli infortunato

Gaetano Castrovilli tornerà in campo nel 2023, un colpo durissimo per la Fiorentina. Le caratteristiche del 10 viola erano uniche in rosa, prendere un suo sostituto non è facile. Il nome in pole è quello di Luis Alberto della Lazio, classe 1992, che però costa molto. Si seguono anche Svamberg, Schouten del Bologna e Bajrami dell’Empoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, AMRABAT: “COMMISSO ASCOLTA I NOSTRI CUORI, PARLANDO CON LUI HO CAPITO DI AVER FATTO SCELTA GIUSTA”