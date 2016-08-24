Festa viola, Rui Costa e Batistuta presenti nelle prossime gare casalinghe. Baggio invece...

Una festa lunga una stagione, e chi non ci potrà essere domenica ha già dato appuntamento per altre partite..

Saranno più di settanta, oltre ai ‘fantastici undici’, gli ex viola che saranno al ‘Franchi’ per spegnere le candeline e raccogliere l’applauso dello stadio. Non ci saranno Batistuta, Rui Costa e Baggio che però (i primi due) hanno dato la loro disponibilità a essere a Firenze appena sarà possibile. Magari già la prossima partita in casa il 18 settembre contro la Roma. Sarà anche quella l’occasione per festeggiare chi non parteciperà all’appuntamento di domenica prossima. Nessuno è stato escluso perché i festeggiamenti, come ha sottolineato la Fiorentina, proseguiranno per buona parte della stagione. Così come saranno invitati tutti i presidenti che si sono succeduti alla guida della società nel corso degli anni.

La Nazione