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DDV: "Su Chiesa è tutto tranquillo. L'Europa League? Non posso ancora dirvi niente"

Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, ha preso parte alla decima edizione del "Luxury Summit". L'occasione ha consentito anche di strappare al numero 1 di Tod's anche alcune dichiarazioni sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:47
DDV: "Su Chiesa è tutto tranquillo. L'Europa League? Non posso ancora dirvi niente" -
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Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, ha preso parte alla decima edizione del "Luxury Summit". L'occasione ha consentito anche di strappare al numero 1 di Tod's anche alcune dichiarazioni sulla Fiorentina ed in particolare su Federico Chiesa. "Tutto tranquillo, pensavo di essere stato chiaro qualche giorno fa..." è stato il commento del sorridente Diego.

L’attualità rimanda invece al possibile ingresso in Europa League della Fiorentina, tema sul quale il patron si è però limitato ad un: "Non posso commentare in questo momento...".

Fonte: gazzetta.it

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