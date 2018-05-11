Dani Alves si infortuna e salta il mondiale. Ironia dei tifosi viola dopo le parole su Astori: "Karma"

Dani Alves non recupera per il Mondiale in Russia. Dopo i test medici come riporta Globo Esporte, il medico del team brasiliano, Rodrigo Lasmar, ha rivelato che è impossibile per il giocatore recupera...

Dani Alves non recupera per il Mondiale in Russia. Dopo i test medici come riporta Globo Esporte, il medico del team brasiliano, Rodrigo Lasmar, ha rivelato che è impossibile per il giocatore recuperare in tempo per partecipare al torneo. Anche se l’intervento chirurgico non è reputato necessario, ci vorranno almeno altre sei settimane per essere in grado di allenarsi normalmente.

Grande ironia social tra i tifosi viola che non si sono scordati le parole di Dani Alves dopo la morte di Astori (clicca per rileggere).

Parecchi alludono al Karma e festeggiano per questa sciagura sportiva capitata al terzino brasiliano.

Lorenzo Bigiotti