Labaro Viola

Vergogna Dani Alves: "Astori? Non mi tocca, tutti moriamo prima o poi. Muoiono tanti bambini..."

La morte di Davide Astori, un calciatore che lo stesso Alves ha incrociato sui campi di gioco di Serie A quando giocava nella Juventus. «Sono addolorato per la sua famiglia. Penso che Davide abbia fat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 15:56
Vergogna Dani Alves: "Astori? Non mi tocca, tutti moriamo prima o poi. Muoiono tanti bambini..." -
News
Fiorentina
Psg
Astori
Dani Alves
Condividi

La morte di Davide Astori, un calciatore che lo stesso Alves ha incrociato sui campi di gioco di Serie A quando giocava nella Juventus. «Sono addolorato per la sua famiglia. Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore. Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. E sono invece altrettanto importanti. Tutti dobbiamo morire prima o poi perché siamo di passaggio. Magari siamo tristi, ma non di certo come i suoi familiari», ha concluso il giocatore durante la conferenza stampa che precede la sfida di Champions fra Psg e Real Madrid.

Corrieredellosport.it

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok