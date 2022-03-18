Povia teme la Fiorentina: "Merita la Champions League. Inter disattenta, soffriremo"

Il cantautore dal cuore nerazzurro racconta in esclusiva a Labaroviola la sua attesa per la partita con la Fiorentina

Parlando del prossimo scontro di San Siro contro l'Inter, Labaroviola ha contattato in esclusiva il cantautore e chitarrista Giuseppe Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006' e tifosissimo nerazzurro

Buongiorno Giuseppe, quando nasce la tua fede nerazzurra?

"Nella pancia di mia mamma, il cordone ombelicale era nero e azzurro".

Sei un tipo da stadio?

"Quando abitavo a Milano andavo sempre e quando non avevo il biglietto scavalcavo 6 ore prima. Se non è amore questo..".

Sabato c'è Inter Fiorentina, che momento vive la tua squadra?

"L'Inter è così, prima no poi sì. Ha ancora ottime possibilità ma manca di concentrazione per tutti i 90 minuti e quando perdi concentrazione i punti scappano via".

Che idea hai del campionato della Fiorentina?

"Teoricamente la Fiore sarebbe a 5 vittorie dal terzo posto, insomma la vedo in Europaleague ma se fosse più abbottonata in difesa e più incisiva in attacco, con un po’ di culo potrebbe arrivare in Champions. Sarebbe un sogno viola".

Hai un aneddoto relativo ad un Inter Fiorentina del passato?

'Si era il 7 maggio del 2000 e un mio amico interista mi ha tirato dentro a vedere Inter Fiorentina a Milano e mi diceva che l'Inter avrebbe vinto e che poi saremmo andati a mangiarci una bella pizza e birra. La partita è finita 0-4 con doppietta di Chiesa e gol di Batistuta e Bressan e non siamo andati a mangiare la pizza".

Quale calciatore toglieresti ai viola?

"Nessuno! Cazzo i migliori passano anche da Firenze, penso a Baggio o a Vlahovic. Meglio che se ne vadano da soli e facciano incazzare i tifosi da soli..".

Lotta scudetto, chi sta meglio ad oggi?

"Il Milan convince. Il Napoli vince ma è imprevedibile e l'inter vabè.. è l'Inter quindi si capirà nelle ultime giornate. Occhio alla Juve comunque".

Proprietà straniere, analogie e differenze fra Commisso e Suning?

"Beh Commisso è un imprenditore, uno che è nello sport ed è esperto di comunicazione quindi può fare bene per il calcio fiorentino e può stimolare i campioni a restare a Firenze. Zhang/Suning hanno una mentalità più commerciale e se hai in mano l'Inter ma ti lasci scappare Lukaku, esci ancora dalla Champions e rischi pure lo scudetto, ma non diciamolo".

C'è un tuo collega tifoso viola col quale vi messaggerete prendendovi in giro sulla partita?

"No, quando guardo la partita devo stare solo ;D"

Marco Collini

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