Diramata la lista dei 33 convocati da Mancini per il playoff mondiale. C'è anche Cristiano Biraghi

Anche Cristiano Biraghi tra i 33 convocati da Mancini per gli impegni della nazionale italiana di calcio in programma a Marzo.

Roberto Mancini ha ufficialmente reso nota la lista dei 33 che prenderanno parte agli impegni validi per gli spareggi del mondiale in Qatar in programma a Dicembre. Azzurri, impegnati il 24 Marzo a Palermo contro la Macedonia Del Nord, in caso di vittoria attenderanno la vincente dell'altro spareggio tra Portogallo e Turchia. Ci sarà anche il nostro Cristiano Biraghi. Qui di seguito l'elenco completo: