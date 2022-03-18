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Diramata la lista dei 33 convocati da Mancini per il playoff mondiale. C'è anche Cristiano Biraghi

Anche Cristiano Biraghi tra i 33 convocati da Mancini per gli impegni della nazionale italiana di calcio in programma a Marzo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 16:54
Diramata la lista dei 33 convocati da Mancini per il playoff mondiale. C'è anche Cristiano Biraghi - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Diramata la lista dei 33 convocati da Mancini per il playoff mondiale. C'è anche Cristiano Biraghi

Roberto Mancini ha ufficialmente reso nota la lista dei 33 che prenderanno parte agli impegni validi per gli spareggi del mondiale in Qatar in programma a Dicembre. Azzurri, impegnati il 24 Marzo a Palermo contro la Macedonia Del Nord, in caso di vittoria attenderanno la vincente dell'altro spareggio tra Portogallo e Turchia. Ci sarà anche il nostro Cristiano Biraghi. Qui di seguito l'elenco completo:

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