Il ritiro di Moena si tinge di viola, finalmente tanti tifosi e tanto entusiasmo

Gli spalti del campo sportivo “Carlo Benatti” di Moena, sede del ritiro viola, tornano finalmente a tingersi di viola. I segnali, già da questa mattina, erano piuttosto incoraggianti... Il capannello...

Gli spalti del campo sportivo “Carlo Benatti” di Moena, sede del ritiro viola, tornano finalmente a tingersi di viola. I segnali, già da questa mattina, erano piuttosto incoraggianti... Il capannello di persone formatosi all’interno del Viola Village, infatti, si è ben presto trasformato in una vera e propria ressa assiepata in prossimità della biglietteria.

I tifosi provenienti dalla Toscana, e non solo, hanno seguito in massa l’allenamento mattutino e successivamente hanno atteso, al di là dei cancelli, l’uscita dei giocatori, a caccia di autografi e delle tradizionali foto di rito.

Gremiti, dopo una settimana di attesa, anche gli spalti dell’impianto in cui ha avuto luogo l’amichevole contro l’U.S. Borgo, dai quali si sono a più riprese levati cori e applausi. I dati, non a caso, parlano di circa 1700 spettatori presenti.

Lo spirito dimostrato dalla squadra nel segmento finale dello scorso campionato, con un mercato che ancora latita, è senza dubbio il traino principale che ha indotto i più a mettersi in viaggio per sostenere personalmente la squadra.