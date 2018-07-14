FORM. UFFICIALI: PIOLI RIPROPONE GLI STESSI UNDICI, CECCHERINI PARTE IN PANCHINA
La Fiorentina, nel ritiro di Moena, scende in campo per la seconda amichevole stagionale. L’avversario odierno è l’U.S Borgo. Ecco le formazioni con cui le due squadre si affronteranno a breve.Fiorent...
A cura di Gianmarco Biagioni
14 luglio 2018 16:33
La Fiorentina, nel ritiro di Moena, scende in campo per la seconda amichevole stagionale. L’avversario odierno è l’U.S Borgo. Ecco le formazioni con cui le due squadre si affronteranno a breve.
Fiorentina. Lafont; Diks, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Simeone, Eysseric. All. Pioli
U.S. Borgo. Stefani; Caumo (C), Vitti, Dalsasso, Coppi, Pola, Ferrari, Felicetti, Nonaj, Addi, Zampiero. All. Ceraso
Arbitro: Lovison di Padova