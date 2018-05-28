Rinnovo Badelj, ci siamo! Pedullà: "Oggi darà la sua risposta alla Fiorentina"

Pedullà ha parlato sul suo sito alfredopedullà.com della situazione del rinnovo di Milan Badelj: “Oggi Milan Badelj (in scadenza) darà la risposta definitiva alla Fiorentina dopo la proposta degli ult...

Pedullà ha parlato sul suo sito alfredopedullà.com della situazione del rinnovo di Milan Badelj: “Oggi Milan Badelj (in scadenza) darà la risposta definitiva alla Fiorentina dopo la proposta degli ultimi giorni. Questa proposta: quattro anni di contratto da 1,5 milioni a stagione, per il club viola il massimo possibile e ben oltre i limiti considerata l’età non più giovanissima e la possibilità di arrivare fino ai 34 anni. Tutto questo per il legame tra i viola e il centrocampista, legame rinsaldato dal dramma di Astori.E’ possibile che Badelj dica no alla proposta della Fiorentina, spiegandola come la necessità di alzare l’asticella professionale non solo per un discorso economico. La strada è questa, ma aspettiamo gli sviluppi in giornata. E se Badelj dovesse dire di no? Il Milan è pronto, interessato al croato già nelle ultime sessioni di mercato. Badelj ha avuto e continua ad avere proposte dall’estero, è stato accostato anche all’Inter, ma l’Inter oggi non c’è. E se c’era si è defilata. Intanto, precedenza alla Fiorentina e alla risposta che potrebbe portare alla fine di un rapporto comunque intenso”.