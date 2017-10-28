Stadio: Pezzella, la Fiorentina ha deciso di riscattarlo dal Betis Siviglia. La cifra per ottenerlo a titolo definitivo...

Questa mattina il del Corriere dello Sport - Stadio dedica diverse colonne al difensore della Fiorentina Germàn Pezzella. Pioli e la società viola, dichiara il quotidiano, sono rimasti impressionati d...

Questa mattina il del Corriere dello Sport - Stadio dedica diverse colonne al difensore della Fiorentina Germàn Pezzella. Pioli e la società viola, dichiara il quotidiano, sono rimasti impressionati dal difensore argentino e avrebbero già deciso di riscattarlo dal prestito a fine stagione, quando al Betis di Siviglia potrebbero andare i 10 milioni di euro del riscatto stabiliti la scorsa estate.