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Stadio: Pezzella, la Fiorentina ha deciso di riscattarlo dal Betis Siviglia. La cifra per ottenerlo a titolo definitivo...

Questa mattina il del Corriere dello Sport - Stadio dedica diverse colonne al difensore della Fiorentina Germàn Pezzella. Pioli e la società viola, dichiara il quotidiano, sono rimasti impressionati d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2017 11:15
Stadio: Pezzella, la Fiorentina ha deciso di riscattarlo dal Betis Siviglia. La cifra per ottenerlo a titolo definitivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Questa mattina il del Corriere dello Sport - Stadio dedica diverse colonne al difensore della Fiorentina Germàn Pezzella. Pioli e la società viola, dichiara il quotidiano, sono rimasti impressionati dal difensore argentino e avrebbero già deciso di riscattarlo dal prestito a fine stagione, quando al Betis di Siviglia potrebbero andare i 10 milioni di euro del riscatto stabiliti la scorsa estate.

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