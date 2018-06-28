Malagò: "Dispiace per la decisione contro il Milan, speriamo che TAS cambi la sentenza"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato sull'esclusione del Milan. Queste le sue parole: "Ho sempre mantenuto doverosamente un profilo di rispetto per le istituzioni, ma non c’è dubbio che la sentenza Uefa sul Milan affossa un po’ il calcio

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato sull'esclusione del Milan. Queste le sue parole: "Ho sempre mantenuto doverosamente un profilo di rispetto per le istituzioni, ma non c’è dubbio che la sentenza Uefa sul Milan affossa un po’ il calcio italiano. Dispiace molo. Oggi ho sentito Fassone, speriamo che il Tas porti notizie positive al Milan – aggiunge -. La storia di questo club non merita una decisione simile, risultati sportivi scritti nella pietra, un’infinità di trofei internazionali, a partire dalle sette Champions. Vediamo, c’è il Tas”.

(ANSA)