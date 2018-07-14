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Ecco Federico Ceccherini, i primi scatti del nuovo difensore viola

Il nuovo difensore viola, Federico Ceccherini, sta iniziando a prendere confidenza con l’ambiente viola. Il difensore classe ‘92 infatti, dopo le visite mediche ed il primo allenamento nel ritiro di M...

A cura di Gianmarco Biagioni
14 luglio 2018 11:30
Ecco Federico Ceccherini, i primi scatti del nuovo difensore viola -
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Il nuovo difensore viola, Federico Ceccherini, sta iniziando a prendere confidenza con l’ambiente viola. Il difensore classe ‘92 infatti, dopo le visite mediche ed il primo allenamento nel ritiro di Moena, si è prestato ad alcuni scatti per i fotografi presenti. L’ex Crotone è parso fin da subito sorridente e disponibile con i presenti. La sua nuova avventura fiorentina sembra essere iniziata nel migliore dei modi.

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