Ecco Federico Ceccherini, i primi scatti del nuovo difensore viola

Il nuovo difensore viola, Federico Ceccherini, sta iniziando a prendere confidenza con l’ambiente viola. Il difensore classe ‘92 infatti, dopo le visite mediche ed il primo allenamento nel ritiro di M...

Il nuovo difensore viola, Federico Ceccherini, sta iniziando a prendere confidenza con l’ambiente viola. Il difensore classe ‘92 infatti, dopo le visite mediche ed il primo allenamento nel ritiro di Moena, si è prestato ad alcuni scatti per i fotografi presenti. L’ex Crotone è parso fin da subito sorridente e disponibile con i presenti. La sua nuova avventura fiorentina sembra essere iniziata nel migliore dei modi.