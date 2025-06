Milan, Allegri e Tare bocciano Sottil: niente riscatto, tornerà alla Fiorentina

Continua il lavoro di restyling del Milan. Il direttore sportivo Igli Tare, coadiuvato dalla presenza del neo tecnico rossonero Massimiliano Allegri e di tutto il gruppo di lavoro composto dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal senior advisor della proprietà americana RedBird Zlatan Ibrahimovic, sta esaminando con attenzione tutti i fascicoli presenti sul proprio tavolo. Particolare attenzione anche alla situazione riscatti dei prestiti, con il nome di Riccardo Sottil sul quale è già stata presa una decisione definitiva.

NESSUN RISCATTO – Il Milan, infatti, come raccolto da Calciomercato.com, ha scelto di non riscattare l’esterno offensivo dalla Fiorentina. Sottil, così, ritornerà a Firenze dal suo club di appartenenza e solo dalle prossime settimane si capirà quale sarà il suo destino. Ricordiamo che l’operazione fra rossoneri e viola era stata chiusa sulla base di un accordo raggiunto a gennaio per 1 milione di euro per il prestito, più 10 milioni di opzione di acquisto dalla società toscana. Opzione che, chiaramente, non verrà esercitata.

Lo riporta calciomercato.com