Tare: "La Fiorentina è un cantiere aperto e bisogna attendere. Ha fatto un mercato intelligente"

L'ex direttore sportivo della Lazio ha parlato del livello del calcio italiano, soffermandosi anche della Fiorentina di Palladino

L'ex calciatore e direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ospite a TMW Radio, ha parlato del livello del calcio italiano e della Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"A livello europeo, l'Italia negli ultimi 3-4 anni ha fatto dei passi in avanti, vedi le prestazioni europee di Fiorentina, Roma, Atalanta. E' diventato un campionato di buon livello, Atalanta e Fiorentina hanno alzato l'asticella, ma anche il Napoli di Conte sarà un'altra squadra da guardare perché lavorando tutta la settimana avrà un vantaggio importante nella lotta Scudetto.

La Fiorentina? Su Palladino dico che ha fatto un grande lavoro a Monza, a Firenze le aspettative sono diverse ma hanno fatto un mercato intelligente. E' un cantiere aperto e ci vorrà qualche mese per esprimersi al meglio"

Italia U21, Nunziata: “Comuzzo? Importante che continui a giocare. Sta facendo bene con la Fiorentina”

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